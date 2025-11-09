Один вид пенсий проиндексируют на 4% с октября

Индексация затронет бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 октября 2026 года военные пенсии в России проиндексируют на 4%. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Индексация пройдет одновременно с увеличением денежного довольствия военнослужащих и силовиков, что напрямую влияет на размер выплат пенсионерам, поскольку их пенсия рассчитывается как доля от этого довольствия», — пояснил Говырин. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, совокупное повышение позволит сохранить уровень материального обеспечения военных пенсионеров на уровне, близком к денежным выплатам действующего состава. Под действие нового повышения попадут около 3 миллионов 131 тысячи человек — это бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, вышедшие на пенсию по выслуге лет или по инвалидности.

Продолжение после рекламы