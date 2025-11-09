Логотип РИА URA.RU
Столтенберг вспомнил, как его пугал Трамп

Столтенберг боялся, что НАТО закончит свое существование из-за Трампа
09 ноября 2025 в 07:13
Столтенберг боялся, что станет генсекретарем НАТО, при котором альянс перестаент существовать

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг боялся, что при нем альянс закончит свое существование в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп рассматривал выход Штатов из организации. Об этом в интервью рассказал сам Йенс Столтенберг.

«На саммите НАТО в 2018 году, где президент Трамп сказал, что рассматривает выход из альянса, я был обеспокоен, что стану генеральным секретарем, при котором НАТО настанет конец», — заявил Столтенберг. Его слова приводит британская газета The Times.

Дональд Трамп грозился вывести США из НАТО по причине ненужности организации для Штатов. Тем временем сам альянс нуждался в США. Показательным моментом являлось поведение экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая рассмеялась в ответ на просьбу Трампа о повышении военных расходов НАТО. Об этом сообщало издание «Ридус».

