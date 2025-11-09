Столтенберг вспомнил, как его пугал Трамп
Столтенберг боялся, что станет генсекретарем НАТО, при котором альянс перестаент существовать
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг боялся, что при нем альянс закончит свое существование в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп рассматривал выход Штатов из организации. Об этом в интервью рассказал сам Йенс Столтенберг.
«На саммите НАТО в 2018 году, где президент Трамп сказал, что рассматривает выход из альянса, я был обеспокоен, что стану генеральным секретарем, при котором НАТО настанет конец», — заявил Столтенберг. Его слова приводит британская газета The Times.
Дональд Трамп грозился вывести США из НАТО по причине ненужности организации для Штатов. Тем временем сам альянс нуждался в США. Показательным моментом являлось поведение экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая рассмеялась в ответ на просьбу Трампа о повышении военных расходов НАТО. Об этом сообщало издание «Ридус».
