Столтенберг вспомнил, как его пугал Трамп

Столтенберг боялся, что станет генсекретарем НАТО, при котором альянс перестаент существовать Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг боялся, что при нем альянс закончит свое существование в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп рассматривал выход Штатов из организации. Об этом в интервью рассказал сам Йенс Столтенберг.

«На саммите НАТО в 2018 году, где президент Трамп сказал, что рассматривает выход из альянса, я был обеспокоен, что стану генеральным секретарем, при котором НАТО настанет конец», — заявил Столтенберг. Его слова приводит британская газета The Times.