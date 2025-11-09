Логотип РИА URA.RU
Столтенберг рассказал о чем его умолял Зеленский из бункера

Зеленский звонил Столтенбергу из бункера с призывом закрыть небо
09 ноября 2025 в 06:57
Зеленский просил Столтенберга закрыть воздушное пространство, рассказал последний

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский звонил бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу из бункера и просил закрыть воздушное пространство. Слова последнего приводит иностранное СМИ.

«Он (Зеленский — прим. URA.RU) позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: „Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство“», — заявил Столтенберг. Его слова приводит газета The Times.

Однако Столтенберг отказал, обосновав это работой российских и белорусских систем ПВО. По словам экс-генсекретаря, если самолет альянса начунт летать над воздушным пространством Украины, то могут быть подбиты российскими системами противовоздушной обороны. Это могло бы привести к конфликту РФ и НАТО.

Ранее Йенс Столтенберг, уже в рамках другого интервью, рассказывал о переговорах с Владимиром Зеленским, в ходе которых объяснял невозможность введения бесполетной зоны над Украиной из-за риска прямого столкновения НАТО с Россией. Тогда не указывалось, что Зеленский звонил из бункера.

