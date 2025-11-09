Столтенберг рассказал о чем его умолял Зеленский из бункера
Зеленский просил Столтенберга закрыть воздушное пространство, рассказал последний
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский звонил бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу из бункера и просил закрыть воздушное пространство. Слова последнего приводит иностранное СМИ.
«Он (Зеленский — прим. URA.RU) позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: „Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство“», — заявил Столтенберг. Его слова приводит газета The Times.
Однако Столтенберг отказал, обосновав это работой российских и белорусских систем ПВО. По словам экс-генсекретаря, если самолет альянса начунт летать над воздушным пространством Украины, то могут быть подбиты российскими системами противовоздушной обороны. Это могло бы привести к конфликту РФ и НАТО.
Ранее Йенс Столтенберг, уже в рамках другого интервью, рассказывал о переговорах с Владимиром Зеленским, в ходе которых объяснял невозможность введения бесполетной зоны над Украиной из-за риска прямого столкновения НАТО с Россией. Тогда не указывалось, что Зеленский звонил из бункера.
