Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

На Камчатке нашли попавшего под лавину мужчину

09 ноября 2025 в 06:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчину эвакуируют

Мужчину эвакуируют

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Камчатке в районе Агинского месторождения был найден мужчина, которого накрыло снежной массой. Об этом рассказали в МЧС.

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МЧС. Там добавили, что он жив, и в данный момент проводятся работы по его эвакуации. Для этого к месту происхождения направляются спасатели и врач из ближайшего населенного пункта.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел накануне, 8 ноября. В результате схода лавины двое рабочих, находившихся на буровой площадке, оказались под снегом. К сожалению, в ходе поисковых работ одного из них спасти не удалось — его тело было извлечено из-под завалов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал