Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Произошло ДТП в Новосибирской области, среди погибших трое детей

09 ноября 2025 в 06:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

На трассе Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли шесть человек. Среди погибших — трое детей (возраст 1 год, 8 лет и 10 лет), 35-летняя женщина, а также водитель и пассажир легкового автомобиля, личности которых в настоящее время устанавливаются. Водитель грузовика, 40-летний мужчина, не получил травм. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины аварии. Об этом сообщает региональное МВД.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал