Произошло ДТП в Новосибирской области, среди погибших трое детей
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На трассе Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли шесть человек. Среди погибших — трое детей (возраст 1 год, 8 лет и 10 лет), 35-летняя женщина, а также водитель и пассажир легкового автомобиля, личности которых в настоящее время устанавливаются. Водитель грузовика, 40-летний мужчина, не получил травм. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины аварии. Об этом сообщает региональное МВД.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.