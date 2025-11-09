В США стритрейсер на полной скорости влетел в толпу
Авто врезалось в толпу возле офиса компании Ybor City
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В американском городе Тампа (штат Флорида) четыре человека погибли и еще 13 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу. Об этом сообщил телеканал Fox13.
«4 человека погибли, по меньшей мере 13 получили ранения после того, как подозреваемый врезался в толпу возле офиса компании Ybor City», — сообщает Fox13. По данным телеканала, стритрейсер потерял управление над авто и врезался в толпу возле офиса компании Ybor City.
Полиция Тампы задержала 22-летнего Сайласа Сэмпсона, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям. Трое человек погибли на месте, еще один скончался в медицинском учреждении. Расследование инцидента продолжается.
