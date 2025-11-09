Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

В США стритрейсер на полной скорости влетел в толпу

09 ноября 2025 в 07:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Авто врезалось в толпу возле офиса компании Ybor City

Авто врезалось в толпу возле офиса компании Ybor City

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В американском городе Тампа (штат Флорида) четыре человека погибли и еще 13 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу. Об этом сообщил телеканал Fox13.

«4 человека погибли, по меньшей мере 13 получили ранения после того, как подозреваемый врезался в толпу возле офиса компании Ybor City», — сообщает Fox13. По данным телеканала, стритрейсер потерял управление над авто и врезался в толпу возле офиса компании Ybor City.

Полиция Тампы задержала 22-летнего Сайласа Сэмпсона, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям. Трое человек погибли на месте, еще один скончался в медицинском учреждении. Расследование инцидента продолжается.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал