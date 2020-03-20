Шойгу раскрыл, будут ли переносить весенний призыв из-за коронавируса

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 12 июля, заявил Сергей ШойгуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Весенний призыв в России не будут переносить из-за угрозы распространения коронавируса. Кампания пройдет в сроки, которые прописаны в законе. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Он [весенний призыв] будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — цитирует Шойгу ТАСС. Глава Минобороны также отметил, что кампании в этом году уделят «отдельное внимание».

Ранее в Кремле заявили, что рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за распространения коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для этого придется проконсультироваться с министром обороны, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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