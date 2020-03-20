Шойгу раскрыл, будут ли переносить весенний призыв из-за коронавируса

Весенний призыв в России не будут переносить из-за угрозы распространения коронавируса. Кампания пройдет в сроки, которые прописаны в законе. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
«Он [весенний призыв] будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — цитирует Шойгу ТАСС. Глава Минобороны также отметил, что кампании в этом году уделят «отдельное внимание».
Ранее в Кремле заявили, что рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за распространения коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для этого придется проконсультироваться с министром обороны, пишет телеканал 360.