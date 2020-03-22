21 марта 2020

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами из-за коронавируса

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Екатеринбургский магистральный сортировочный центр Почты России. Екатеринбург, машина, почта россии, автомобиль, доставка писем
Посылки временно нельзя отправить в ряд государствФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

«Почта России» временно прекращает сообщение с 15 странами из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе организации.

«„Почта России“ приостанавливает отправления, адресованные в государства, которые временно прекратили обработку международной почты», — цитирует пресс-службу компании ТАСС.

Среди стран, в которые временно нельзя доставить посылку, оказались Монголия, Молдавия, Тунис, Перу, Ливия, Ливан, Шри-Ланка, Филиппины, Мальдивы, Кувейт, Каймановые Острова, Французская Полинезия, Острова Пасхи (Чили), Мьянма и Эквадор, передает «Пятый канал».

«Почта России» из-за ситуации с пандемией коронавируса переводит часть сотрудников на дистанционную работу, а клиентам предлагает пользоваться цифровыми сервисами. Так, например, на сайте компании или в мобильном приложении можно оформить посылки онлайн или заказать доставку отправлений на дом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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