В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков

Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Такое мнение политик сделал на основании исследования, проведенного специалистами Гарвардского университета и университета Ираклион. «Курящие люди имеют в 1,4 раза большую вероятность тяжелее переносить симптомы заражения и примерно в 2,4 раза большую вероятность» оказаться в реанимации или даже умереть», — заявил Салагай, сославшись на данные исследования.
Как отмечает газета «Известия», замминистра указал, что ситуация связана с хроническими болезнями дыхательных путей, которые поражает китайская инфекция. Салагай добавил, что курение является дополнительный фактором, который влияет на тяжесть течения болезни.
Ранее публицист Александр Невзоров заявил, что курящие люди почти не болеют коронавирусом. Журналист ссылался на исследование европейский ученых.
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Россия выявлено 367 человек, инфицированных коронавирусом.