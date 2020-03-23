После публикации в URA.RU женщине дали новые ключи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия Бучинская вместе с дочерью-инвалидом переселилась в новую комнату в общежитии. Как рассказала URA.RU сама героиня истории, ремонт там был закончен, теперь ее жилищный вопрос не стоит так остро.

«Я бы хотела поблагодарить моих руководителей, которые меня поддержали, директора МБУ „Спортивная школа Арктика“ Александра Живаева и начальника городского управления по физкультуре и спорту Александр Кусенко, а также всех, кто остался неравнодушными», — рассказала Бучинская. По ее словам, комнату в общежитии в 6 микрорайоне к моменту переезда отремонтировали, а вещи на новое место помогли перевезти.

В мэрии Губкинского пояснили: альтернативную комнату Бучинской предлагали и раньше, однако она по непонятным причинам отказывалась. Как только стало понятно, что переезжать ей на самом деле некуда, городские власти вязяли решение проблемы под свой контроль.

Ранее URA.RU рассказывало, что Бучинской было вручено уведомление о необходимости освободить занимаемую ей вместе с дочерью-инвалидом комнату в общежитии, признанном аварийным и назначенным под снос: в случае, если бы она в указанный срок не съехала сама, ее выселили бы принудительно. Женщина стоит в очереди на улучшение жилищных условий с 1998 года, на данный момент она числится там под №13.

Как удалось выяснить, конфликт произошел из-за того, что женщину кто-то ввел в заблуждение, убедив, что после заселения в новую комнату в общежитии она потеряет право на получение квартиры. После того, как в мэрии разъяснили законные права гражданки, она согласилась на переезд.