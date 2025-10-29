Мигранты рассказали о возникших на Ямале проблемах со здоровьем

У жительницы Казахстана возникли проблемы с артериальным давлением Фото: Размик Закарян © URA.RU

Семья из Казахстана, переехавшая в Новый Уренгой (ЯНАО) полгода назад, столкнулась с проблемами со здоровьем. Как рассказал корреспонденту URA.RU глава семейства Тимур, первые симптомы появились спустя пару месяцев: начались головные боли и бессонница.

«Раньше проблем не наблюдал подобных, особенно со сном. Головные боли появились спустя пару месяцев, а затем и бессонница. Что еще интересно, у меня и у жены началась здесь перхоть, очень быстро становится жирной кожа головы», — уточнил он.

Собеседник также отметил, что жена периодически себя плохо чувствуют из-за высокого артериального давления. Супруги предполагают, что так проходит акклиматизация и со временем состояние стабилизируется. «Думаю, это из-за того, что мы долго жили в совершенно другом климате. Там чаще было жарко. Пока нам рекомендовали пить витамин Д и сдать анализы на дефициты», — подытожил Тимур.

Продолжение после рекламы