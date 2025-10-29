Двое политиков ЯНАО завели свои первые аккаунты в соцсетях

«Новые пустые аккаунты и в VK, и в Telegram, и в Одноклассниках. Это необычно, учитывая, что Чуланов уже руководил муниципалитетом и совсем не в далеком прошлом, к тому же он довольно молод, но соцсетей не имел. Создал он их только в день избрания главой Ямальского района, но это, вроде как, он обязан был сделать», — говорит источник URA.RU.