Двое политиков ЯНАО завели свои первые аккаунты в соцсетях
Чуланов и Щелконогов не имели аккаунтов в соцсетях
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Новоиспеченный глава Ямальского района ЯНАО Артем Чуланов завел аккаунты в соцсетях. Несмотря на то, что он был мэром Тевризского района Омской области (до 2021 года), страницы чиновник завел впервые.
«Новые пустые аккаунты и в VK, и в Telegram, и в Одноклассниках. Это необычно, учитывая, что Чуланов уже руководил муниципалитетом и совсем не в далеком прошлом, к тому же он довольно молод, но соцсетей не имел. Создал он их только в день избрания главой Ямальского района, но это, вроде как, он обязан был сделать», — говорит источник URA.RU.
Кроме того, аналогичная ситуация произошла и с депутатом заксо ЯНАО Алексеем Щелконоговым. Свой telegram-канал новый парламентарий завел уже на следующий день после первого заседания в заксобрании — 24 октября, несмотря на то, что ранее был первым замглавы депспорта.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!