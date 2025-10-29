В этом сезоне ямальцы ловят много окуня и щуки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последние две недели октября рыбаки на Ямале активизировались, несмотря на то, что водоемы только начинают покрываться льдом. Зимний сезон открыт: клев, особенно щуки и окуня, рыбаки отмечают боле чем достойный. URA.RU cобрало свежие впечатления, фотоотчеты пользователей сообществ «Рыбалка Ноябрьск» и «Рыбалка Муравленко» во ВКонтакте, а также последние новости с водоемов.

«Пьяный берег»: тайное место рыбаков из Ноябрьска

Одной из горячих точек начавшейся зимней рыбалки стал левый берег реки Пякопур в районе Западно-Ноябрьского месторождения. Это место среди своих принято называть «Пьяный берег».

В этом сезоне много крупного окуня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Александр Кобелев делится в сообществе результатами своей рыбалки: он наловил много щуки. Видео с комментариями рыбаков быстро набирают популярность: в одном из роликов ноябрянин Николай Яковлев делится своим уловом — у него преобладают окуни, пойманные на блесну, а также молодая щука, которую удалось взять на мормышку. «Это не рыбалка, а просто бомба. Стайка подошла», — рассказывает Яковлев.

Судак на Пякупуре: особенный трофей осени

Судака наловили рыбаки из Муравленко Фото: Михаил Сергеевич, «Рыбалка Муравленко», VK

Особое место в рассказах рыбаков занимает ловля судака на Пякупуре. Михаил Сергеевич делится эмоциями после недавней рыбалки: «Сегодня тоже по судаку поработали… Щука ушла…Семь минут боролся, свечкой выкрутила… судя по палке — от трех до чеытрех килограммов… кайфа поймал». Лед на реке пока не встал полностью, поэтому можно заниматься ловлей с берега, используя удочки.

Рыбалка в Муравленко: много окуня и сороги

По данным сообщества «Рыбалка Муравленко», на водоемах в районе города зафиксирован достаточно прочный лед толщиной до десяти сантиметров — рыбаки отмечают его безопасность. Один из популярных маршрутов — Романовка, четвертый куст.

По словам Анастасии Руман, в этот раз щука была не активна, зато окунь и сорога порадовали стабильным клевом. Лучше всего, по ее наблюдениям, реагировали на червя. Жерлицы давали сработки, но до поимки щуки дело не дошло.

В поисках крупной щуки: Суторминское месторождение

Щука - самый желанный трофей осени Фото: Илья Московец © URA.RU

Большой интерес вызывают трофеи, которые можно поймать на дальних старицах Суторминского месторождения. Местные рыбаки подсказывают: добраться туда можно, свернув «после ЛЭП вправо, потом влево». Здесь часто встречается именно крупная щука, за которой охотятся опытные рыболовы, готовые идти на длительные переходы по первому льду.

Тактика зимней ловли на Ямале: мормышка, блесна и жерлицы

Многие ловят на блесну и мормышку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первые прочные льды установились на водоемах в окрестностях Ноябрьска, однако снега почти нет. Несмотря на это, энтузиасты выходят на лед, используя проверенные методы, — активная рыбалка на искусственные приманки и пассивная — на живца.

Зимняя рыбалка на севере имеет свои особенности: чаще всего местные жители используют блесны и мормышки, активно чередуя их с жерлицами. Такой подход позволяет сочетать динамичную и статичную ловлю. Это помогает не замерзнуть во время долгого пребывания у многочисленных лунок.

Если на крючок попадается мелкая щука-«карандаш», многие ее отпускают, чтобы она могла дать потомство. На льду можно встретить и энтузиастов, которые используют спиннинги даже при низких температурах и тонком льду в местах с течением, особенно если теплый сезон затянулся.