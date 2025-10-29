В Ноябрьске силовики провели задержания причастных к нелегальной миграции Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) задержана группа лиц, организовавших нелегальный канал миграции в регион. Задержания произведены по нескольким адресам, трое человек, среди которых сотрудник правоохранительных органов, арестованы по решению суда, сообщает окружное СУ СКР. Преступление выявлено РУ ФСБ, в задержаниях принимали участие сотрудники полиции при силовой поддержке управления Росгвардии ЯНАО.

«По данным следствия, жительница Ноябрьска вместе со своими знакомыми и сотрудником правоохранительных органов создали группу, участники которой в период с 2024 года по 2025 год за денежное вознаграждение от иностранных граждан способствовали организации их незаконного пребывания на территории РФ», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. По данным источников URA.RU именно сотрудник правоохранительных органов занимался выдачей патентов на работу в ЯНАО.

В деле всего фигурируют шесть лиц. Трое из них на свободе, а трое по решению суда помещены в СИЗО. Им предъявлены обвинения по различным пунктам статьи «организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием поддельных документов».