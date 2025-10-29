В ГД предложили закрепить федеральные льготы для ветеранов труда Крайнего Севера

По мнению парламентария, присвоение звания следует установить вне зависимости от региона проживания Фото: Бутко Андрей / Wikipedia / Public domain

В Госдуме (ГД) предложили учредить почетное звание «Ветеран труда Крайнего Севера» для граждан, которые продолжительный срок проработали в северных регионах России. Соответствующее обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову направила глава комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«По мнению парламентария, присвоение звания следует установить вне зависимости от региона проживания для мужчин с трудовым стажем в северных районах РФ не менее 35 лет, для женщин — не менее 30 лет, без подтверждения заслуг наградами», — сказано в релизе. Он есть в распоряжении URA.RU.

Как отмечает Лантратова, в настоящее время для получения звания «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа» женщинам требуется не менее 25 лет трудового стажа в регионе, тогда как для мужчин этот показатель составляет 30 лет. В то же время в Якутии такие требования отличаются: мужчины могут претендовать на это звание при наличии не менее 25 лет стажа, а женщины — при опыте работы не менее 20 лет.

