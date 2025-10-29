Ночь искусств, фестиваль и арт-ужин: куда сходить в Новом Уренгое, Надыме и Тарко-Сале

В Новом Уренгое пройдет мастер-класс по граффити Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В праздничные выходные, приуроченные ко Дню народного единства в Новом Уренгое, Надыме и Тарко- Сале (ЯНАО) пройдут яркие мероприятия. Жители смогут посетить интерактивные выставки, мастер-классы, спектакли, концерты и даже посетить арт-ужин. О главных культурных событиях со 2 по 4 ноября, читайте в подборке URA.RU.

Северный фестиваль субкультур в Новом Уренгое

Фестиваль будет проходить с 1 по 2 ноября в Новом Уренгое в скейтпарке и центре субкультур «Скатерь». Планируется, что мероприятие пройдет в формате экстремального шоу по BMX, Scooter от приглашенных и местных спортсменов. Привлекаться будут и новоуренгойские молодежные группы. Выступят лучшие спортсмены России в дисциплинах ВМХ, экстремальный самокат и скейтбординг. В программу войдут мастер-классы по граффити и танцам, которые проведут лучшие танцоры страны. Команда DUPS вместе с местными райтерами создадут граффити-выставки «Парковая культура» и «Легенды парка». В финале выступят приглашенные артисты.

Арт-ужин «Русская Хтонь» в Надыме

В Надыме 2 ноября в Музее истории и археологии пройдет Арт-ужин «Русская Хтонь». Посетить мероприятие могут те, кто достиг 18 лет. Гости познакомятся с древнеславянской мифологией и народными поверьями. Попасть на ужин можно только по предварительной записи. В процессе гости выяснят, в каких духов верили древние славяне, как былины о нечистой силе объясняли мироустройство, и кто такие русалки, лешие и прочая нечисть. И как эта тема отражена в русской живописи.

«Ночь искусств» в городах ЯНАО

В Новом Уренгое, Надыме и Таро-Сале 2 и 3 ноября состоится уникальное событие — Всероссийская акция «Ночь искусств». Для ямальцев подготовили разнообразную программу в каждом городе: творческие мастерские, музыкальное караоке, вокальные конкурсы, цифровое искусство, традиционные угощения. Гости смогут поучаствовать в викторинах и играх, сделать экологические свечи и изготовить брелоки.

В Надыме мероприятие состоится 2 ноября в стенах Музея истории и археологии. Гостей встретит горячим чаем и угощениями. В качестве платы за чашку чая участники поделятся пословицами и поговорками народов России. Празднование начнется в 16:00 и продлится до 20:00.

В Новом Уренгое «Ночь искусств» пройдет в Городском дворце культуры октябрь 3 ноября. Там будет работать специальный автобус. Ростовые куклы будут сопровождать детей и взрослых на мероприятия. Начало в 18:00. Праздник продлится до 20:00. В Тарко-Сале гостей ждут с 14:00 до 21:40 в ДШИ им. Дунаевского. В концертных залах пройдут музыкальные мероприятия. На втором этаже различные игры. Гостей ждут интерактивные выставки, мастер-классы, вернисажи и дегустация блюд национальной кухни в фойе. Специальный гость — поэтесса Татьяна Равилова.





День Народного единства