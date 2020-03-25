Сотовые операторы готовят льготы для россиян на случай карантина

Операторы не будут отключать интернет и связи при нулевом балансе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При ухудшении в РФ ситуации с коронавирусом сотовые операторы готовы не отключать абонентам доступ к мобильному интернету и звонкам при нулевом балансе. Те, кто не смогут оплатить услуги в случае карантина, получат отсрочку. Об этом журналистам рассказал источник на рынке связи и подтвердил собеседник в одном из оператров.

«Крупнейшие российские мобильные операторы решили не ограничивать абонентам доступ к услугам связи, включая мобильный интернет и голосовые звонки, при отрицательном балансе в случае ухудшения в стране ситуации с коронавирусом», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Тем, кто не сможет пополнить счет, оператор автоматически подключить возможность отсроченной оплаты.

При этом, по словам собеседника издания, власти обсуждали с операторами вариант предоставления безлимитного интернета для всех абонентов, которые оказались в зоне карантина, в случае введения режима чрезвычайной ситуации в стране. Однако пока в этом необходимости нет.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, общее количество зараженных людей по всему миру превысило отметку в 424 тысячи. Почти 19 тысяч людей скончались, 105 тысячам удалось выздороветь. В России зафиксировано 503 случая заражения COVID-19. По другим данным — 495. 22 человека выздоровели.