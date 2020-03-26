В ХМАО зарегистрированы два новых случая заражения коронавирусом

В Югре выявлены два новых случая заражения короновирусной инфекцией. Таким образом, в ХМАО сейчас четверо зараженных COVID-2019. Об этом сообщил сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сообщает официальный сайт ведомства.
В региональном отделе Роспотребнадзора пока не прокомментировали сообщение федерального ведомства. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.
Ранее URA.RU писало, что в инфекционном отделении Сургутской больницы с коронавирусом лежат два человека. Оба они вернулись из путешествия по Европе.