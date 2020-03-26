25 марта 2020
24 марта 2020

В ХМАО зарегистрированы два новых случая заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, маска, респиратор, виды екатеринбург, коронавирус, пандемия
Теперь на на территории Югры четверо зараженныхФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Югре выявлены два новых случая заражения короновирусной инфекцией. Таким образом, в ХМАО сейчас четверо зараженных COVID-2019. Об этом сообщил сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сообщает официальный сайт ведомства.

В региональном отделе Роспотребнадзора пока не прокомментировали сообщение федерального ведомства. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

Ранее URA.RU писало, что в инфекционном отделении Сургутской больницы с коронавирусом лежат два человека. Оба они вернулись из путешествия по Европе.

Скриншот сайта стопкоронавирус.рф

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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