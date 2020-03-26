Губернатор Тюменской области Александр Моор появился в прямом эфире федеральной телепередачи «60 минут» с Ольгой Скабеевой на канале «Россия-1». В регионе уже подготовлены 200 коек для возможных пациентов с коронавирусной инфекцией, рассказал во время трансляции Моор.
«На текущей момент у нас только два подтвержденных диагноза [коронавируса]. Мы уже закончили переоборудование областной инфекционной больницы, и уже 200 коек готовы работать в режиме моноинфекционного госпиталя. Мы готовы развернуть 750 коек, и мы прекрасно понимаем, в каких учреждениях будем это делать», — сообщил Александр Моор. Также он отметил, что к работе готовы 650 аппаратов ИВЛ.
В прямом эфире губернатор объявил, что по всей Тюменской области на карантин будут закрыты торговые центры. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе на режим самоизоляции должны будут уйти люди старше 65 лет.