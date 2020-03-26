Пенсионерам могут заблокировать транспортные карты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пожилые жители Тюменской области и люди, имеющие хронические заболевания, две недели будут обязаны соблюдать режим самоизоляции. В случае нарушений карантина льготникам могут заблокировать транспортные карты. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В Тюменской области с 28 марта по 10 апреля вводится карантин для пожилых граждан старше 65 лет и имеющих серьезные хронические заболевания людей. Перечень болезней будет опубликован в приказе, подписанном мной», — сообщил глава региона. Передвижения пенсионеров будут отслеживаться с помощью общественного транспорта — в случае нарушения льготникам заблокируют имеющуюся у него транспортную карту. Для того, чтобы компенсировать финансовые затраты, каждому попадающему под приказ жителю региона будет начислена разовая выплата в размере двух тысяч рублей.

В Тюменской области на самоизоляции сейчас должны находится 11 тыс человек, прибывших из заграницы. Однако не все они соблюдают режим, отмечает губернатор. «Ситуация очень серьезная», — отметил глава региона.

Как ранее сообщало URA.RU, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и предложил ряд мер для борьбы с распространением коронавируса. В частности, следующая неделя объявлена нерабочей, по ипотечным и потребительским кредитам планируется провести отсрочку. Кроме того, будет перенесено голосование по принятию поправок в Конституцию.