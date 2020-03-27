Психологи объяснили, как изменят россиян карантин и коронавирус

Больше всего самоизоляции боятся одинокие люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После карантина и самоизоляции из-за пандемии коронавируса россияне могут стать совсем другими. Таким мнением поделилась коуч, психолог Ольга Агафонова с порталом «Подмосковье сегодня».

«Самоизоляция — время здравомыслия. Каждый может выбрать свой путь: паника и пессимизм или саморазвитие, самопознание и возможность больше времени проводить с близкими», — объяснила она. Психолог посоветовала заняться на карантине тем, что давно откладывалось. Например, она предложила россиянам учить иностранный язык, заниматься йогой и готовить новые блюда.

Психолог и коуч Александра Метальникова посоветовала также заняться медитацией. Она отметила, что умение сохранять спокойствие и мыслить позитивно — это приобретенные, а не врожденные качества. Помимо этого психолог считает, что, когда эпидемия короновариуса закончится, может увеличиться рождаемость, так как люди будут чаще вспоминать о своих близких.

По словам Метальниковой, больше всего самоизоляции боятся одинокие люди, ведь им приходится погружаться в себя и встречаться со своими страхами. Однако эксперт уверена, что лучше встретиться с тем, чего человек так боится, как можно раньше, а не убегать от этого. Помимо этого, психолог заявила, что время ограничительных мер — это хорошая возможность снизить потребительские настроения и обратить внимание на настоящие ценности.