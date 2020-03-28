27 марта 2020

В РПЦ объяснили, почему священники не будут придерживаться карантинных мер

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Молебен в честь прибытия мощей святого Спиридона в храм Александра Невского. Челябинск, церковь, вера, церковная свеча, религия, рпц
В РПЦ назвали священников «духовными врачами»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Священники являются духовными врачами, которые обязаны принимать приходящих к нему людей, как бы ему ни хотелось самоизолироваться. Об этом в своем Telegram-канале написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Многие из священников старше 65 лет, но их, как и врачей, никто не „освободит“ от пастырского долга. И как офицеров — не отправит на карантин. Потому что священник тоже дает присягу — служить Богу и людям», — объяснил Легойда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что патриарх Кирилл из-за опасений заразиться коронавирусом отказался от посещения массовых мероприятий, в том числе и богослужений в храмах. Позже Владимир Легойда опроверг эту информацию. В РПЦ заявили, что духовенство не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса. Более того, священники будут посещать больных коронавирусом на дому.

По последним данным, коронавирусом по всему миру заражены 549 тысяч человек. Вылечиться от болезни смогли 126 тысяч, погибли 25 тысяч человек. В России насчитывается 1 040 зараженных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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