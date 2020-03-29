Дерипаска, который призывал ввести карантин по всей России, на личном самолете облетает свои заводы

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Олег Дерипаска призывал на два месяца ввести в РФ всеобщий карантин и закрыть границыФото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0
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Коронавирус COVID-19

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска 29 марта на личном самолете прилетел в Братск, чтобы посетить свой завод. Дальше предприниматель намерен посетить Иркутск, где проверит другой свой объект.

«В Братск прибыл основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска», — сообщает «Братская студия телевидения». По информации телерадиокомпании, миллиардер прилетел, чтобы с руководством города на месте обсудить ситуацию с распространением коронавируса и меры по борьбе с ним. Отмечается, что бизнесмен осмотрел место под строительство инфекционного блока и побывал на «Братском алюминиевом заводе» — одном из предприятий «Русала».

Дальше Дерипаска отправится в Иркутск, где планирует встретиться с врио губернатора Игорем Кобзевым и посетить другое свое предприятие — «Иркутский алюминиевый завод».

URA.RU направило запрос в компанию «Русал». Ответа на момент подготовки публикации не поступило.

Ранее Олег Дерипаска призвал ввести в России двухмесячный карантин, чтобы избежать распространения коронавируса. Идею миллиардера раскритиковали врачи и экономисты. Также идею промышленника не оценил телеведущий Владимир Соловьев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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