Вирусологи объяснили, как поступать с наличными во время коронавируса

Безналичный расчет безопаснее в условиях пандемии коронавируса, однако оставить россиян полностью без наличных денег нельзя. Таким мнением поделились опрошенные URA.RU эксперты.
«Совсем оставить население без наличных невозможно. Это не имеет значения, получаете ли вы наличку в банкомате или в кассе, там те же самые деньги. Могут быть, конечно, какие-то мероприятия по обеззараживанию, но я не знаю, насколько это возможно», — пояснил замруководителя центра «Банки и кредитная политика» Института Европы РАН Анатолий Бажан.
Опрошенные URA.RU вирусологи согласились, что безналичный расчет безопаснее, причем не только в условиях пандемии коронавируса. «Деньги легко пачкаются и вирусами, и бактериями. Безналичный расчет, конечно, лучше, но полностью искоренить наличные деньги трудно», — рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Он также отметил, что по возможности нужно продезинфицировать руки после контакта с наличными.
Такое мнение разделяет и вирусолог, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе Виктор Зуев. «Безналичный расчет безопасен во всех случаях жизни», — заключил он.
Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции, для предотвращения распространения коронавируса. Такой метод предполагает, что деньги от одного клиента попадают к другому и не проходят никакой обработки, напоминает «
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