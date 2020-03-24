Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал кредитным организациям ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах для предотвращения распространения коронавируса. Это следует из информации, размещенной на сайте Банка России.
«Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении. Отмечается, что режим рецикуляции предполагает бесконечный круговорот денег в банкомате, кода один клиент вносит наличные, а другой их получает.
Помимо этого регулятор предлагает регулярно дезинфецировать устройства для передачи наличных денег, банкоматы и терминалы. Также ЦБ советует соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов. В том числе Банк России рекомендует перед выдачей наличных денег или загрузкой их в банкоматы выдержать их в кредитной организации в течение срока, за который вирус должен погибнуть.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с URA.RU объяснил, что данную рекомендацию Банка России можно расценивать как требование, за несоблюдение которого могут последовать санкции. «Банкоматов с такой системой (рециркуляции — прим ред.) всего 10-11%. Большая часть банкматов инкассируют деньги, отвозят в Центробанк и получают там новые деньги. Система очистки купюр проходит централизованно», — объяснил он.
Количество зараженных коронавирусом уже перешло отметку в 300 тысяч человек, пишет портал «Утро.ру». Однако уже более 100 тысяч человек выздоровели после заражения коронавирусом, передает «Национальная служба новостей».