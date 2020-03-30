Челябинская область не будет вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса

В Челябинской области не планируются новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил 30 марта на брифинге губернатор Алексей Текслер. Поведение южноуральцев он охарактеризовал как удовлетворительное.
«Для первых дней, предшествующих нерабочей неделе, ситуация удовлетворительная — это вхождение в новый ритм. На улицах стало меньше людей, но нужно проявить больше сознательности и не выходить на улицу за исключением экстренных случаев», — сказал глава региона.
Губернатор также отметил, что никаких дополнительных мер власти региона вводить не планируют, но попросил жителей без острой необходимости не выходить из дома. «Только если нужно выгулять собаку, вынести мусор и тому подобное», — уточнил Текслер. При этом он призвал соблюдать безопасную дистанцию.
«Утро 30 марта показало, что большинство челябинцев осталось дома. Это показали сводки по дорогам [количество автомобилей] и сводки из общественного транспорта», — заявила также на заседании городского оперативного штаба мэр Челябинска Наталья Котова.
На 30 марта в Челябинской области число больных коронавирусом, диагнозы которых подтвердил центр «Вектор», выросло до 14 (+2) человек, из них девять пациентов находятся в Челябинске. Южноуральцев с условно-положительными результатами анализов стало семеро (+6). За последние сутки было сделано 900 тестов, в регионе работает семь специализированных лабораторий.
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