Путин объявил следующую неделю нерабочей

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Россияне будут отдыхать с 30 марта по 3 апреляФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Неделя с 30 марта по 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом объявлена в России нерабочей. Об этом в своем обращении к гражданам РФ заявил президент страны Владимир Путин.

«Следующая неделя объявлена нерабочей», — сказал глава государства. При этом заработная плата будет сохранена. По словам Путина, мера вводится для безопасности граждан в условиях распространения коронавируса.

По данным на 25 марта, в России зафиксировано 666 случае заражения. Выздоровели 35 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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