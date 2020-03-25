Путин объявил следующую неделю нерабочей

Россияне будут отдыхать с 30 марта по 3 апреля
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Неделя с 30 марта по 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом объявлена в России нерабочей. Об этом в своем обращении к гражданам РФ заявил президент страны Владимир Путин.
«Следующая неделя объявлена нерабочей», — сказал глава государства. При этом заработная плата будет сохранена. По словам Путина, мера вводится для безопасности граждан в условиях распространения коронавируса.
По данным на 25 марта, в России зафиксировано 666 случае заражения. Выздоровели 35 человек.
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