29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

В Челябинской области новые случаи заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, карантин, медицина, врачи, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон
По данным горздрава Челябинска, девять из подтвержденных больных зарегистрированы в областном центреФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число жителей Челябинской области, у которых новосибирский центр «Вектор» подтвердил диагноз коронавирусной инфекции, выросло до 14 (+2) человек. Об этом сообщил на брифинге 30 марта губернатор Алексей Текслер. Южноуральцев с условно-положительными результатами анализов стало семь (+6).

«Условно-положительных тестов на коронавирус на сегодня семь, из них шесть новых », — сказал Текслер. Еще 12 условно-положительных анализов не подтвердились в Новосибирске. «Также сегодня мы ожидаем выписки первого из госпитализированных, который лечится в Миассе», — добавил глава региона.

Больные проходят лечение в изолированных боксах инфекционных отделений больниц Челябинска, Магнитогорска и Миасса. В областном противотуберкулезном диспансере находятся на карантине 34 человека. Первичные тесты на коронавирус делают в двух лабораториях Челябинска — на базе областного центра эпидемиологии и СПИД-центра. С 30 марта в региональном центре заработает третья лаборатория, а также лаборатории в Магнитогорске, Миассе и Озерске.

По распоряжению губернатора области Алексей Текслера, с 28 марта прекратили работу торговые центры и большая часть магазинов, закрылись рестораны и кафе, запрещены массовые мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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