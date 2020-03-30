В Челябинской области новые случаи заражения коронавирусом

Число жителей Челябинской области, у которых новосибирский центр «Вектор» подтвердил диагноз коронавирусной инфекции, выросло до 14 (+2) человек. Об этом сообщил на брифинге 30 марта губернатор Алексей Текслер. Южноуральцев с условно-положительными результатами анализов стало семь (+6).
«Условно-положительных тестов на коронавирус на сегодня семь, из них шесть новых », — сказал Текслер. Еще 12 условно-положительных анализов не подтвердились в Новосибирске. «Также сегодня мы ожидаем выписки первого из госпитализированных, который лечится в Миассе», — добавил глава региона.
Больные проходят лечение в изолированных боксах инфекционных отделений больниц Челябинска, Магнитогорска и Миасса. В областном противотуберкулезном диспансере находятся на карантине 34 человека. Первичные тесты на коронавирус делают в двух лабораториях Челябинска — на базе областного центра эпидемиологии и СПИД-центра. С 30 марта в региональном центре заработает третья лаборатория, а также лаборатории в Магнитогорске, Миассе и Озерске.
По распоряжению губернатора области Алексей Текслера, с 28 марта прекратили работу торговые центры и большая часть магазинов, закрылись рестораны и кафе, запрещены массовые мероприятия.
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