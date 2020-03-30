Свердловская власть снизит бизнесу налоги из-за коронавируса

Спикер Заксобрания ждет проект губернаторского плана по спасению бизнеса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшее время депутаты Заксобрания Свердловской области соберутся на внеочередное заседание, чтобы обсудить законопроект о поддержке пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 бизнеса. Предположительно оно состоится 7 апреля.

Как сообщил URA.RU знакомый с ходом подготовки законопроекта источник, документ, в том числе, будет предусматривать снижение ставок ряда налогов (в том числе, налога на имущество организаций), а также выделение ряду предприятий субсидий.

Председатель регионального парламента Людмила Бабушкина подтвердила URA.RU, что депутаты совместно с правительством действительно обсуждают возможность проведения внеочередного заседания. Спикер отметила, что пакет антикризисных мер разрабатывает специально созданная губернатором Евгением Куйвашевым рабочая группа. Информации о том, какие в данный пакет войдут меры, у спикера пока нет.