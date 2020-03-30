29 марта 2020

Свердловская власть снизит бизнесу налоги из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двадцать второе заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург , бабушкина людмила, куйвашев евгений
Спикер Заксобрания ждет проект губернаторского плана по спасению бизнесаФото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшее время депутаты Заксобрания Свердловской области соберутся на внеочередное заседание, чтобы обсудить законопроект о поддержке пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 бизнеса. Предположительно оно состоится 7 апреля.

Как сообщил URA.RU знакомый с ходом подготовки законопроекта источник, документ, в том числе, будет предусматривать снижение ставок ряда налогов (в том числе, налога на имущество организаций), а также выделение ряду предприятий субсидий.

Председатель регионального парламента Людмила Бабушкина подтвердила URA.RU, что депутаты совместно с правительством действительно обсуждают возможность проведения внеочередного заседания. Спикер отметила, что пакет антикризисных мер разрабатывает специально созданная губернатором Евгением Куйвашевым рабочая группа. Информации о том, какие в данный пакет войдут меры, у спикера пока нет.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...