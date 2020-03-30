Россиянам, недавно оказавшимся за границей, будет легче вернуться на родину

В первую очередь в Россию будут возвращать граждан, оказавшихся за границей недавно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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В первую очередь в Россию будут доставлять тех россиян, которые оказались за границей после 1 января 2020 года. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Глава ведомства отметил, что граждане России, имеющие в других странах постоянное место жительства, двойное или тройное гражданство, или просто не собиравшиеся экстренно возвращаться на родину будут вывозиться не в первую очередь. «Это будет следующий приоритет», — приводит РБК слова Нерадько.

При этом граждан, наиболее нуждавшихся в возвращении в Россию или страны СНГ, уже эвакуировали, отметил глава ведомства.

Регистрация граждан, находящихся за пределами РФ и желающих вернуться в Россию, проводится на сайте МИД.

Ранее в МИД сообщали, что с 20 по 27 марта в Россию было возвращено более 133,4 тысячи россиян. 30 марта глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в Россию из других стран было возвращено 155 тысяч граждан.