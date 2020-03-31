В Москве умерли четыре пациента с COVID-19

У всех заболевших были хронические забоелвания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. Всем им было от 76 до 86 лет, сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У погибших, как отмечается, была подтверждена пневмония и коронавирус, двое из них находились на искусственной вентиляции легкий. «Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом», — говорится в сообщеннии.

По последним данным, в России зафиксировано 1839 случаев заражения (+305 за сутки), 12 пациентов умерли, 72 человека выздоровели.