30 марта 2020

В Москве умерли четыре пациента с COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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У всех заболевших были хронические забоелванияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. Всем им было от 76 до 86 лет, сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У погибших, как отмечается, была подтверждена пневмония и коронавирус, двое из них находились на искусственной вентиляции легкий. «Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом», — говорится в сообщеннии.

По последним данным, в России зафиксировано 1839 случаев заражения (+305 за сутки), 12 пациентов умерли, 72 человека выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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