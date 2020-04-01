31 марта 2020
30 марта 2020

В Кургане транспортную реформу отложили из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., салон автобуса
В Кургане отказались исследовать загруженность транспортной сети из-за коронавирусаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Проект новой муниципальной маршрутной сети должен был появиться в Кургане, но его создание отложили. Из-за ситуации с коронавирусом сейчас невозможно оценить пассажиропоток. Таким мнением с URA.RU поделился перевозчик Виктор Мунтян.

«Мы сокращаем количество автобусов на маршрутах из-за карантина. Сейчас невозможно оценить пассажиропоток, который существует в стабильной обстановке», — пояснил Мунтян.

Электронный аукцион на 3,3 млн рублей был размещен на сайте госзакупок, а затем отменен. «В связи со снятием финансирования на проведение конкурса», — указано в извещении об отмене определения поставщика.

Согласно конкурсной документации, предполагалось, что исполнитель предложит варианты реформирования сети. Будут убраны дублирующие маршруты, проведена оценка качества транспортных услуг: безопасность, средняя скорость сообщения, комфортность, информативность и доступность. Работы исполнитель должен был выполнить к 10 июля.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе мэрии URA.RU не удалось. Направлен запрос.

Режим полной самоизоляции вводится на территории Курганской области с 1 апреля. 31 марта Курганская областная дума одобрила введение штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети находятся в общественных местах без присмотра.

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© Служба новостей «URA.RU»
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