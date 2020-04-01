В Кургане транспортную реформу отложили из-за коронавируса

Проект новой муниципальной маршрутной сети должен был появиться в Кургане, но его создание отложили. Из-за ситуации с коронавирусом сейчас невозможно оценить пассажиропоток. Таким мнением с URA.RU поделился перевозчик Виктор Мунтян.
«Мы сокращаем количество автобусов на маршрутах из-за карантина. Сейчас невозможно оценить пассажиропоток, который существует в стабильной обстановке», — пояснил Мунтян.
Электронный аукцион на 3,3 млн рублей был размещен на сайте госзакупок, а затем отменен. «В связи со снятием финансирования на проведение конкурса», — указано в извещении об отмене определения поставщика.
Согласно конкурсной документации, предполагалось, что исполнитель предложит варианты реформирования сети. Будут убраны дублирующие маршруты, проведена оценка качества транспортных услуг: безопасность, средняя скорость сообщения, комфортность, информативность и доступность. Работы исполнитель должен был выполнить к 10 июля.
Получить оперативные комментарии в пресс-службе мэрии URA.RU не удалось. Направлен запрос.
Режим полной самоизоляции вводится на территории Курганской области с 1 апреля. 31 марта Курганская областная дума одобрила введение штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети находятся в общественных местах без присмотра.
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