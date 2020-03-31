В Кургане определили размер штрафов для родителей, отпускающих детей на улицу во время карантина

Родителей накажут за детей, гуляющих без присмотра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области размер штрафа для родителей, чьи несовершеннолетние дети появятся на улице без сопровождения взрослых, составит от 500 до 1000 рублей. Соответствующие изменения в региональное законодательство депутаты облдумы внесли 31 марта на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагается одобрить законопроект, предусматривающий привлечение к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетнего без сопровождения родителей или иных ответственных лиц в общественных местах, транспортных средствах, а также в объектах торговли и общественного питания, объектах, предназначенных для развлечения и досуга», — рассказала замгубернатора по соцполитике Ольга Соложенцева, представляя документ депутатам. Она пояснила, что такая мера позволит соблюдать режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно проекту документа, опубликованному на сайте облдумы, штрафы для физических лиц составят от 500 до 1000 рублей. Также предусмотрена ответственность должностных лиц (от двух до трех тысяч рублей) и для юридических лиц и предпринимателей (от 10 до 20 тысяч рублей).

Проект закона был принят сразу в двух чтениях, несмотря на вопросы, возникшие у некоторых народных избранников. «Есть семьи, где родители больные, а ребенку исполнилось 17 лет. Ему в магазин сходить нельзя? Даже собаку выгулять нельзя?», — возмутился депутат Валерий Порубов. Он предложил установить ограничения. Например, разрешить подросткам находиться в радиусе 100 метров от дома или дойти до ближайшего продуктового магазина.

Соложенцева ответила, что по всем вопросам доставки продуктов питания или приобретения медикаментов открыта горячая линия. Также можно обратиться в органы местного самоуправления или соцзащиту.