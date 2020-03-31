В Курганской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Курганской области вводится режим самоизоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим полной самоизоляции вводится на территории Курганской области с 1 апреля. Решение об этом принято на заседании регионального оперативного штаба.

«В Курганской области вводится режим самоизоляции для всех граждан, кто не работает в эти дни», — говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что решение об этом принято только что, заседание продолжается, подробности об ограничениях, которые вводятся вместе с режимом самоизоляции, будут позднее.

О том, что 31 марта в Курганской области могут ввести полную самоизоляцию, ранее сообщало URA.RU. С 16 марта в регионе режим повышенной готовности, вызванный ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. 21 марта в регионе подтвердился первый, на данный момент, случай обнаружения коронавируса. 30 марта пациентка выздоровела. 31 марта Курганская областная дума одобрила введение штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети находятся в общественных местах без присмотра.