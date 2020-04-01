31 марта 2020
30 марта 2020

Челябинским мэрам запретили покидать свои территории из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на совещание с главами муниципальных образований. Челябинск, карюков алексей
Главам дана команда оставаться на местахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главы городов и районов Челябинской области получили жесткое указание от губернатора Алексея Текслера не покидать пределы вверенных им территорий без разрешения властей региона. Об этом URA.RU сообщил источник в областном правительстве. По словам инсайдера, такой запрет будет действовать до окончания карантинных мер, введенных Текслером.

«Главы перевели большую часть сотрудников администраций на удаленный режим работы. Но сами они остаются на рабочих местах. С введением режима всеобщей самоизоляции, появилось новое требование — не выезжать за пределы муниципалитетов и лично следить, как этот режим исполняется. Все совещания в Челябинске еще раньше стали проводить только в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Традиционное совещание с главами в апреле также пройдет в режиме ВКС», — пояснил источник.

Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь не стал комментировать жесткие указания главам со стороны Текслера. При этом он отметил, что совещания с руководителями территорий теперь действительно проходят в режиме ВКС.

«В режиме ВКС на этой неделе прошли совещания по подготовке к паводку, по ситуации с коронавирусом и другие мероприятия, отметил Зюсь. — Это формат, который мы уже опробовали, чтобы главам не надо было специально приезжать в Челябинск».

Режим всеобщей самоизоляции губернатор Алексей Текслер ввел 31 марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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