30 марта 2020

Жителям Челябинской области запретили выходить из дома из-за коронавируса. СПИСОК ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, роддом, медики, медицина, врачи, текслер алексей
Алексей Текслер подписал особое распоряжениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перечислил в своем распоряжении список ограничений для жителей региона в условиях полного режима самоизоляции. Документ вступил в силу 31 марта. Ограничения вводятся из-за пандемии коронавируса.

  • Южноуральцам вне дома требуется соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование). Это касается общественных мест и общественного транспорта. Исключение — оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
  • Органы власти, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, в офисах которых собирается по несколько человек, должны обеспечить социальное дистанцирование. Следует нанести специальную разметку и установить спецрежим допуска и нахождения в зданиях, чтобы не допускать скопления людей.
  • Граждане не должны покидать места пребывания и проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровью. Жители могут также ходить в ближайшие магазины, работа которых продолжается; выносить мусор и выгуливать собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.
  • Жители также могут передвигаться по улицам, когда едут на работу, если деятельность предприятий, где они трудятся, не приостановлена. К таким предприятиям, к примеру, относятся те, что оказывают транспортные услуги и услуги доставки.
  • «Данное распоряжение не относится к медикам, сотрудникам правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора», — говорится в документе.

Согласно ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), за нарушение карантина граждан заставят платить штраф, от 100 до 500 рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей санкции составят от 500 до 1 тыс. рублей. Предприятие могут закрыть на срок до 90 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо приостановка деятельности на тот же срок.

Кировка. Скульптуры в медицинских масках. Челябинск
Челябинцев отправили на карантин
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщил утром 31 марта Текслер, Челябинская область вышла на девятое место в РФ по количеству заболевших. Согласно подтвержденным лаборатории «Вектор» данным, в регионе 14 случаев коронавируса, для восьми (+1) человек тесты дали условно-положительные результаты.

На площади Революции в центре Челябинска по громкой связи полиция уже требует от горожан соблюдать самоизоляцию и социальную дистанцию.

С предложением ввести особые карантинные меры, с полной самоизоляцией, к регионам обратился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Первой такой режим ввела Москва, за ней последовали другие регионы.

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