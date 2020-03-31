Алексей Текслер подписал особое распоряжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перечислил в своем распоряжении список ограничений для жителей региона в условиях полного режима самоизоляции. Документ вступил в силу 31 марта. Ограничения вводятся из-за пандемии коронавируса.

Южноуральцам вне дома требуется соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование). Это касается общественных мест и общественного транспорта. Исключение — оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Органы власти, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, в офисах которых собирается по несколько человек, должны обеспечить социальное дистанцирование. Следует нанести специальную разметку и установить спецрежим допуска и нахождения в зданиях, чтобы не допускать скопления людей.

Граждане не должны покидать места пребывания и проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровью. Жители могут также ходить в ближайшие магазины, работа которых продолжается; выносить мусор и выгуливать собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

Жители также могут передвигаться по улицам, когда едут на работу, если деятельность предприятий, где они трудятся, не приостановлена. К таким предприятиям, к примеру, относятся те, что оказывают транспортные услуги и услуги доставки.

«Данное распоряжение не относится к медикам, сотрудникам правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора», — говорится в документе.

Согласно ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), за нарушение карантина граждан заставят платить штраф, от 100 до 500 рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей санкции составят от 500 до 1 тыс. рублей. Предприятие могут закрыть на срок до 90 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо приостановка деятельности на тот же срок.

Челябинцев отправили на карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщил утром 31 марта Текслер, Челябинская область вышла на девятое место в РФ по количеству заболевших. Согласно подтвержденным лаборатории «Вектор» данным, в регионе 14 случаев коронавируса, для восьми (+1) человек тесты дали условно-положительные результаты.

На площади Революции в центре Челябинска по громкой связи полиция уже требует от горожан соблюдать самоизоляцию и социальную дистанцию.

С предложением ввести особые карантинные меры, с полной самоизоляцией, к регионам обратился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Первой такой режим ввела Москва, за ней последовали другие регионы.