В Кремле ответили на сообщения о нехватке оборудования и масок в больницах

В некоторых регионах России может не хватать медицинского оборудования и средств защиты для сотрудников больниц, однако по сообщению оперштаба, этот вопрос решается. В целом же нехватки в стране не наблюдается, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя сообщения медработников в соцсетях о нехватке масок.
«Из штаба докладывают, что хватает. Здесь нужно каждую конкретную такую новость проверять. Не всегда это соответствует действительности. Где-то возможна в каких-то регионах нехватка, штаб над этим работает», — сообщил Песков. По словам представителя Кремля, в первую очередь, средствами защиты обеспечиваются врачи, которые контактируют с зараженными коронавирусом. Он также уточнил, что штаб докладывает о том, что в стране наличие медоборудования обеспечивается в полном объеме.
Пресс-секретарь главы государства также ответил на вопрос о критике обычных россиян действий государства, помогающего США в борьбе с пандемией коронавируса. По мнению Пескова, такая критика существовала всегда. Однако он подчеркнул, ни одной стране не справиться с коронавирусом в одиночку без международного взаимодействия. Ранее Россия направила в США самолет с медтехникой и средствами защиты, напоминает «Национальная служба новостей».
В России за последние сутки зафиксировали 771 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли шесть пациентов, зараженных COVID-19. На данный момент в стране выявлено 3 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 76 регионах. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 30 человек, выздоровели 235 пациентов.
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