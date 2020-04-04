В России зафиксировали первую смерть молодого пациента от коронавируса

У молодого человека оказался целый «набор» сопутствующих заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве скончались четыре пациента с подтверждённым коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе столицы, у всех был диагноз двусторонняя пневмония, а также положительный результат тестов на COVID-19.

Одним из погибших оказался 34-летний мужчина, который имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой, а также страдал хроническим бронхитом. На момент смерти у москвича были зафиксированы отек легких и головного мозга, а также кровоизлияние.

Остальные пациенты в возрасте от 80 до 86 лет. У них также были сопутствующие заболевания — пиелонефрит, гипертония, атеросклероз.

Ранее в больнице в Коммунарке скончался 39-летний мужчина с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19, до этого в Прикамье зафиксировали смерть 48-летнего мужчины, у которого врачи диагностировали коронавирус.

Как отмечали власти Москвы, более 830 человек в городе, заразившихся COVID-19, проходят лечение в домашних условиях пишет RT.

По последним данным с сайта стопкоронавирус.рф, в стране зафиксировано 4 149 случаев заражения (+602 за сутки), 281 человек выздоровел, 34 человека погибли. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.