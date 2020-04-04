Информация о пострадавших уточняется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Московской области в городе Орехово-Зуево с третьего по пятый этаж обвалился подъезд пятиэтажного жилого здания. Предположительно, там произошел взрыв газа.

«Произошел взрыв газовой колонки на третьем этаже», — пишут «Известия», ссылаясь на ГУ МЧС по Московской области. Спасатели сообщили, что из дома идет эвакуация всех жильцов. На видео, которое появилось в соцсетях видно, что в доме обрушилось сразу несколько этажей. О пострадавших пока что не сообщается. На месте работают спасательные службы, идут поиски людей под завалами.

По предварительным данным telegram-канала Mash, пострадали четыре человека. Также сообщается, что местные жители смогли забраться по разрушенным плитам и спасли ребенка до приезда сотрудников МЧС.

Дополнено в 16:22 04.04:

Telegram-канал RT со ссылкой на МЧС сообщает, что один человек погиб в результате взрыва. Еще четверо пострадали.