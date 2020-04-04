Коронавирус может лишить россиян бытовой техники

На складах бытовой техники хватит на несколько недель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Производители бытовой техники попросили правительство дать им возможность работать во время пандемии коронавируса. По данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), на складах бытовой техники хватит на несколько недель.

Соответствующее письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра промышленности РФ Дениса Мантурова и главам ряда регионов разослал глава РАТЭК Александр Онищук. «Онищук просит обеспечить функционирование всех элементов торгово-производственной системы отрасли на фоне пандемии», — пишет телеканал 360, ссылаясь на РБК. По его мнению, если один из элементов в производственной цепи выпадет, то бытовая техника в магазинах может исчезнуть.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что из-за ослабления рубля есть риск подорожания бытовой техники, передает Life. Однако добавил, что инфляция по итогам 2020 года вряд ли поднимется выше 4%, пишет «Царьград».