Путин: в Купянске заблокированы 15 батальонов ВСУ

В Купянске заблокированы 15 батальонов ВСУ, подчеркнул Путин
В Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы около 15 батальонов ВСУ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«В Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов противника», — уточнил Путин в ходе встречи с военным командованием. Его слова транслирует телеканал «Россия 24».
Путин провел встречу с командованием ВС РФ вечером 20 ноября. В ходе встречи обсудили обстановку на купянском и краматорском направлениях. Президент высоко оценил действия российской армии.
