Армия и оружие

Путин: в Купянске заблокированы 15 батальонов ВСУ

20 ноября 2025 в 23:30
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы около 15 батальонов ВСУ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин

«В Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов противника», — уточнил Путин в ходе встречи с военным командованием. Его слова транслирует телеканал «Россия 24».

Путин провел встречу с командованием ВС РФ вечером 20 ноября. В ходе встречи обсудили обстановку на купянском и краматорском направлениях. Президент высоко оценил действия российской армии. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

