Путин: бои идут уже в Константиновке
20 ноября 2025 в 23:27
Путин: бои идут уже внутри Константиновки в ДНР
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Бои идут уже внутри Константиновки в ДНР. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».
«Бои идут уже внутри Константиновки в Донецкой народной республике», — подчеркнул президент.
В ходе совещания президент и российское командование обсудили обстановку вокруг Купянска и Константиновки. Также затронули краматорское направление.
