Путин: бои идут уже в Константиновке

20 ноября 2025 в 23:27
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бои идут уже внутри Константиновки в ДНР. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

«Бои идут уже внутри Константиновки в Донецкой народной республике», — подчеркнул президент.

В ходе совещания президент и российское командование обсудили обстановку вокруг Купянска и Константиновки. Также затронули краматорское направление.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

