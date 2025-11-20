Военные силы РФ контролируют 13 населенных пунктов
20 ноября 2025 в 23:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину.
