Очевидцы рассказали о взрыве дома в Подмосковье: «Такая ударная волна прошлась»

Жители пятиэтажки в Орехово-Зуево, где произошел взрыв газовой колонки, сообщили о деталях ЧП. По их словам, после взрыва дом обволокла черная пыль.
По последним данным МЧС, жертвами разрушения дома стали три человека- двое женщин и мужчина, пострадали из-за ЧП 9 жильцов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС. Очевидцы рассказывают, что после взрыва из подьезда поднялся темный столб дыма и пыли. «Из подъезда пошла пыль, и такая ударная волна прошлась — на балконе даже остекление зашаталось», — рассказал RT очевидец Николай.
Жительница разрушенного подъезда Неля сообщила, что перед обрушением слышала сильный хлопок. «Полетело все, посыпалось, загремело. Дым черный. Мы открыли входные двери. Это нечто! Черный стоял дым, мы еле вышли», — рассказала женщина.
После взрыва газа второй подъезд пятиэтажки обрушился с третьего по пятый этаж. Всего оказались повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены. Как ранее писало URA.RU, один из пострадавших получил многочисленные травмы.