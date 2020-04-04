Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве дома в Подмосковье

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Одного из пострадавших должны отправить в Москву для дальнейшего лечения (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У одного из пострадавших от взрыва газа в Орехово-Зуеве (Московская область) зафиксировали многочисленные травмы. Об этом рассказал врач больницы, в которую приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пишет телеканал 360.

«Перелом бедра, перелом голени, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга», — сказал врач, отвечая на вопрос Воробьева о состоянии пострадавшего. Медик добавил, что пациента должны доставить в Москву, где им займутся другие специалисты.

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что количество погибших увеличилось до двух человек. В МЧС эту информацию подтвердили.

4 апреля в Орехово-Зуеве прогремел взрыв газа в жилом пятиэтажном здании. Из-за этого обрушился подъезд с третьего по пятый этаж. В результате этого инцидента шесть человек пострадали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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