Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве дома в Подмосковье

У одного из пострадавших от взрыва газа в Орехово-Зуеве (Московская область) зафиксировали многочисленные травмы. Об этом рассказал врач больницы, в которую приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пишет телеканал 360.
«Перелом бедра, перелом голени, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга», — сказал врач, отвечая на вопрос Воробьева о состоянии пострадавшего. Медик добавил, что пациента должны доставить в Москву, где им займутся другие специалисты.
Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что количество погибших увеличилось до двух человек. В МЧС эту информацию подтвердили.
4 апреля в Орехово-Зуеве прогремел взрыв газа в жилом пятиэтажном здании. Из-за этого обрушился подъезд с третьего по пятый этаж. В результате этого инцидента шесть человек пострадали.