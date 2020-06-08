Для российских губернаторов придумают новые критерии оценки

Специалисты проанализируют состояние безопасности каждого региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МЧС России представит новые критерии, по которым будет оценивать работу губернаторов по защите жителей регионов от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что разработкой критериев займутся специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС. Они проанализируют безопасность каждого региона. «На основании такого анализа будут <…> разработаны методические рекомендации по оценке эффективности выполнения мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — приводит агентство пояснение МЧС.

Тема чрезвычайных ситуаций стала актуальна после инцидента, произошедшего 29 мая в Норильске. В тот день на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате в реки Амбарную и Далдыкан вылилось около 20 тысяч тонн горючего. США предложили России помощь в ликвидации последствий. Однако МЧС РФ заявило, что готово справиться само, передает «Национальная служба новостей».

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