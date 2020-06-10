Актер Михаил Ефремов учинил смертельное ДТП. Ему грозит до 12 лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Вдова погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова в Москве не собирается в суде идти на мировую. Об этом она заявила в день смерти мужа на «Первом канале» в эфире программы «Пусть говорят».

«Не хочу никакой мировой, пусть сядет. Хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка», — сказала женщина, пояснив, что об аварии узнала из интернета, представители Ефремова после ДТП с ней не связывались.

Актер Михаил Ефремов 8 июня учинил смертельное ДТП будучи с состоянии алкогольного опьянения. Он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой позднее скончался в больнице. Вину артист признал, назвав произошедшее чудовищным. Сейчас ему грозит до 12 лет тюрьмы. Таганский суд Москвы 9 июня отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, сообщает « Федеральное агентство новостей».

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