Умер водитель, пострадавший в аварии с участием Ефремова

Водитель, который попал в аварию с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Ефремова в центре Москвы, умер в больнице», — передает издание.
Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее он был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму головы.
Ночью 9 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, актер сел за руль Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Lada, сообщает портал «Утро.ру». В результате водителя отечественного автомобиля зажало в салоне, его госпитализировали. Против артиста возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы, передает портал «Дни.ру».
Журналистка Тина Канделаки заявила, что ей жалко актера. Однако спортивный комментатор Дмитрий Губерниев придерживается иного мнения — он проклял артиста и назвал его сволочью. А депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить Ефремова в тюрьму и лишить его всех званий и ролей.
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