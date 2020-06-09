Умер водитель, пострадавший в аварии с участием Ефремова

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Журналистка Тина Канделаки заявила, что ей жалко актера . Однако спортивный комментатор Дмитрий Губерниев придерживается иного мнения — он проклял артиста и назвал его сволочью. А депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить Ефремова в тюрьму и лишить его всех званий и ролей.

Ночью 9 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, актер сел за руль Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Lada, сообщает портал « Утро.ру » . В результате водителя отечественного автомобиля зажало в салоне, его госпитализировали. Против артиста возбудили уголовное дело . Ему грозит до семи лет тюрьмы, передает портал « Дни.ру ».

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее он был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму головы.

«Водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Ефремова в центре Москвы, умер в больнице», — передает издание.

Водитель, который попал в аварию с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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