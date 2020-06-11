Ущерб от дистанционных атак на жителей ХМАО превысил 150 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Как на россиянах наживаются во время пандемии коронавируса

За пять месяцев этого года в ХМАО зафиксированы 2083 дистанционные атаки на сбережения жителей региона. Ущерб от действий преступников составил 160 млн рублей. Заботясь о финансовой безопасности читателей, URA.RU собрало информацию о самых распространенных и экзотических способах обмана в интернете и составило инструкцию, следуя которой вы существенно понизите шансы мошенников на успех.

Коронавирусные «страшилки»

Схема: жертве от ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) приходит сообщение, что она нарушила режим самоизоляции и теперь нужно оплатить штраф.

Как реагировать? Переводить деньги никуда не нужно. Генпрокуратура уже давала официальный ответ, что такие сообщения — мошенничество.

Схема: Жертве приходит сообщение якобы от органов власти приблизительно такого содержания: «Государство выплачивает тем, кто потерял работу, по 100 тысяч рублей. Для подробностей — переходите по ссылке».

Как реагировать? Например, читать URA.RU и знать обо всех способах поддержки наемных сотрудников и бизнесменов в период эпидемии. А еще запомнить, что вводить данные своей банковской карты нужно только на сайтах, имеющих высокую степень доверия пользователей. Проверить это легко: введите название сайта в любом поисковике и добавьте слово «отзывы».

Схема: Жертва получает звонок от «врача», который говорит о том, что родственник госпитализирован с коронавирусом, а на его лечение у больницы нет денег. Перевести их можно на счет больницы по такому-то телефону.

Как реагировать? Прежде всего, успокоиться. Родственник действительно может оказаться в больнице с этим диагнозом, но требовать деньги на его лечение никогда не будут. Лечение COVID-19 в России проходит бесплатно.

«Схема с больным родственником — классический „развод“. Похожие звонки могут быть якобы от полицейских или адвокатов, которые сообщат, что родственник устроил смертельное ДТП или получил другие проблемы с законом, а теперь нужны деньги, чтобы его отпустили силовики. Сейчас эта схема уже почти не работает, а вот с темой коронавируса снова активизировалась», — рассказали URA.RU в полиции ХМАО, добавив, что каждое второе дистанционное преступление в ХМАО совершается с использованием IP-телефонии, когда реальные номера телефонов подменяются якобы московскими, а звонящие представляются сотрудниками службы безопасности банков. В случае с родственником, вам нужно перезвонить ему и спросить, как у него дела.

Сюда же можно добавить звонки с предложениями купить тесты, маски, защитные костюмы или лекарство от коронавируса. Вызвать недоверие у вас должны любые просьбы, связанные с тратами с вашей стороны до получения товара (даже если эта плата маскируется под «госпошлину»).

Экзотические способы обмана

Схема: Жертве по телефону сообщается о том, что с его банковской картой проводятся «странные» манипуляции и нужно проверить смартфон на наличие вирусов или следов мошеннических действий. Для этого просят установить программу удаленного управления смартфоном и запустить ее, сообщив злоумышленнику коды доступа. После этого жертву просят на время отложить телефон и ждать звонка. Преступникам хватает несколько минут, чтобы обчистить счета жертвы, имея полный доступ к смартфону.

Как реагировать? Просто положите трубку и заблокируйте этот номер телефона. Ни один банк в мире никогда не попросит вас установить программы на смартфон, не имеющие отношение к его работе. Программы для дистанционного управления телефоном к таким не относятся.

Схема: Фишинговые сайты. Злоумышленники создают сайты, внешне похожие на популярные ресурсы. Например на «Госуслуги». Сразу разницу можно и не заметить. В сообщении жертве приходит письмо, в котором предлагается получить «важную» информацию. Ссылка введет на фальшивый сайт, где требуется ввести данные банковской карты. В итоге жертва лишается денег.

Как реагировать? Не переходите по ссылкам от незнакомых людей и не делайте этого даже от знакомых, если сообщение только кажется вам подозрительным. Используйте современные бразуеры, они уже имеют встроенную защиту от такого рода сайтов.

По мнению эксперта в вопросах кибер-безопасности и психолога Романа Чураева, причина большинства удачных атак мошенников в том, что люди продолжают верить в «подарки». «Тяга к халяве, недоверие официальным источникам информации, страх и растерянность — это то, что нужно мошенникам. Есть даже такая связь: чем беднее человек — тем его легче поймать. Потому что он ухватится за любую возможность сэкономить. Так можно продавать чудо-таблетки от коронавируса, можно рассказывать, что государство всех бросило и нет денег на лечение больных. Или же наоборот — покажи такому человеку, что можно 100 тысяч получить за два клика и все — он последнее отдаст», — считает Чураев.

Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска перевела 25 тысяч рублей мошенникам за несуществующий товар, который пыталась купить через интернет. Сделала она это во время лекции о том, как не стать жертвой мошенников, которую проводили силовики.