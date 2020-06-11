10 июня 2020

Из бара, где пил Ефремов до ДТП, пропали записи камер наблюдения

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, камера наблюдения, видеофиксация, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, охрана
Копий видео у бара нет, сервер посмотреть сотрудники полиции не могут Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Из московского бара Ulysses, где был актер Михаил Ефремов до ДТП, пропали записи с камер наблюдения. Это выяснилось в ходе следственных действий.

«Сотрудники полиции хотели изъять видео с камер наблюдения, которые установлены в баре. Но за этот день они были удалены. Копий видео у бара нет, сервер посмотреть сотрудники полиции не могут», —передает Рен.тв.

Однако городские службы зафиксировали, что Ефремов дважды был в указанном баре в день ДТП. Сообщается, что актер регулярно посещал указанное заведение в период режима самоизоляции, когда все рестораны и бары были закрыты. Сотрудники Ulysses продолжали обслуживать Ефремова внутри заведения, хотя оно должно было работать «на вынос». Заведение находится рядом с домом актера. Несмотря на это, он ездил туда на автомобиле.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, ее водитель позднее скончался в больнице. Ефремов в суде признал свою вину, ДТП он назвал «чудовищным». Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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