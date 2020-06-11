Из бара, где пил Ефремов до ДТП, пропали записи камер наблюдения

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Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, ее водитель позднее скончался в больнице. Ефремов в суде признал свою вину , ДТП он назвал «чудовищным». Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения .

Однако городские службы зафиксировали, что Ефремов дважды был в указанном баре в день ДТП. Сообщается, что актер регулярно посещал указанное заведение в период режима самоизоляции, когда все рестораны и бары были закрыты. Сотрудники Ulysses продолжали обслуживать Ефремова внутри заведения, хотя оно должно было работать «на вынос». Заведение находится рядом с домом актера. Несмотря на это, он ездил туда на автомобиле.

«Сотрудники полиции хотели изъять видео с камер наблюдения, которые установлены в баре. Но за этот день они были удалены. Копий видео у бара нет, сервер посмотреть сотрудники полиции не могут», —передает Рен.тв.

Из московского бара Ulysses, где был актер Михаил Ефремов до ДТП, пропали записи с камер наблюдения. Это выяснилось в ходе следственных действий.

Копий видео у бара нет, сервер посмотреть сотрудники полиции не могут Фото: Анна Майорова © URA.RU

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